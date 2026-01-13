トランプ米政権がイラン攻撃に傾く「レッドライン」を越え始めている トランプ米政権はイランへの軍事力行使を恐れていないとホワイトハウスが発表。 トランプ米大統領は必要と判断した場合、致命的な武力行使も躊躇しない。イランは「レッドライン」を越え始めている。米政権はイランへの攻撃に踏み切る方向で動いていおり、イラン政権の拠点への標的型攻撃やサイバー攻撃などを検討中。ただ、依然として外交的対応を