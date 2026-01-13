東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.14高値158.20安値157.52 159.07ハイブレイク 158.63抵抗2 158.39抵抗1 157.95ピボット 157.71支持1 157.27支持2 157.03ローブレイク ユーロドル 終値1.1667高値1.1699安値1.1622 1.1780ハイブレイク 1.1740抵抗2 1.1703抵抗1 1.1663ピボット 1.1626支持1 1.1586支持2 1.1549ロ&#12