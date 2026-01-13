▼福岡県（福岡管区気象台・１３日５時）【福岡地方】雨後晴れ【北九州地方】雨後晴れ【筑豊地方】雨後晴れ【筑後地方】晴れ時々雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・１３日５時）【南部】雨後晴れ【北部】雨後晴れ▼長崎県（長崎地方気象台・１３日５時）【南部】雨後晴れ【北部】雨後晴れ【壱岐・対馬】晴れ一時雨【五島】晴れ一時雨▼熊本県（熊本地方気象台・１３日５時）【熊本地方】雨後晴れ【阿蘇地方】雨後晴れ【天草・芦北地方】