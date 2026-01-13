作業時間は約5分！焼きプリン お菓子作り初心者さんにおすすめの手軽に作れる焼きプリンレシピをクックパッドの中から見つけてきました。作業時間はなんと5分ほど。カラメルを小鍋で作り、ミキサーで卵や牛乳、砂糖を混ぜて型に入れて焼くだけ。材料も少なめなので、トライしやすいですよ。 大きな型で丸ごと焼いて食べたい分だけカットして。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 簡単