○経済統計・イベントなど ０８：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 ０９：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 １４：００日・景気ウオッチャー調査 ２２：３０米・消費者物価指数 ※日・閣議 ※米・３０年物国債入札 ○決算発表・新規上場