乳がんは、早期に発見し治療を行うことで予後が大きく改善する病気です。そのためには、適切な検診を定期的に受けることが重要です。乳がん検診の中心となるマンモグラフィと超音波（乳腺エコー）検査、それぞれの特徴や利点、検査方法について「高崎乳腺外科クリニック 院長」の吉田先生にお聞きしました。 監修医師：吉田 崇（高崎乳腺外科クリニック） 1992年に山梨医科大学（現 山梨大学医学部）卒業後、埼玉県立