巷には快眠のためのアドバイスがあふれているが、その多くは寝る直前の行動に焦点を当てたものだ。だが、実際に睡眠の質を大きく左右するのは、むしろ“朝の行動”にある。現役の医師が、眠りに誘う早朝ルーティンを解説する。※本稿は、睡眠専門医の渥美正彦『ぐっすり！1万人を治療した専門医が教える最強の睡眠メソッド』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。毎日同じ時間に起きて体内時計を整えることが大切あなた