ゲーミングデバイスブランドのSteelSeriesは1月16日から、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7 Gen 2」を全国の家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場で順次発売する。参考価格は3万3310円で、カラーはブラック、ホワイト、マゼンダの3色を展開する。マゼンダは新たに追加された新カラーだ。●専用アプリに対応で300種のイコライザを使える ノイキャン付きマイクでチャットもクリア新製品は、2022年に発表された「A