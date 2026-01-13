【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を巡る買収合戦の行方が不透明感を増している。ＷＢＤは米動画配信大手ネットフリックスの買収提案を支持しているが、敵対的買収を仕掛けるパラマウント・スカイダンスは政治も巻き込んで逆転を狙っている。ＴＯＢ反対ＷＢＤのサミュエル・ディピアザ会長は７日の米ＣＮＢＣのインタビューで「ネットフリックスの買収提案の方が依然とし