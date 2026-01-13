甲子園球場は成人の日を快晴の空で祝っていた。西宮市の「二十歳のつどい」が開かれ、晴れ着やスーツ姿、頭をスカーフで覆った外国人の女性など、3123人がスタンドに集まった。開式のサイレンが鳴った午後1時、センターポールの日章旗は右から左へとはためいていた。浜風である。気温7度。すり鉢状のスタンドに囲まれ、結構暖かかった。だが時折、三塁スタンド後方から冷たい六甲おろしが吹き込んできた。そう、時に風向きは