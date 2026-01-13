NewJeans（ニュージーンズ）からの脱退を強いられたDANIELLE（ダニエル）が、沈黙を破ってファンにメッセージを送った。12日に個人SNSライブ放送を通じ「こんにちは、Bunnies（バニーズ＝公式ファン名）」と切り出し「メンバーたちと一緒に続けるために最後まで戦った。これは終わりではなく始まり」。所属事務所ADOR（アドア）から専属契約解約通知以降、初めてのコメント。ライブでは沈黙が長く続き、発言は短く、涙ぐむ場面もあ