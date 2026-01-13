◆ 大物外野手がWBC初参戦へミネソタ・ツインズのバイロン・バクストン外野手（32）が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として参戦すると現地時間12日、同代表の公式Xが発表した。バクストンは2012年のドラフト全体2位指名でプロ入りし、2015年のMLBデビューからツインズ一筋で通算168本塁打をマーク。2017年には中堅手としてゴールドグラブ賞に輝いた。昨季は126試合に出場して打