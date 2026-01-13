東海中央ボーイズ・竹脇賢二監督が重視する「社会で通用する人材」の育て方中学野球の指導現場において、技術向上と同じくらいに重要視されるのが人間形成だ。「より豊かで幸せな人生を送ってもらいたい」。そう語るのは、2025年に中学硬式野球で全国2冠を達成した「東海中央ボーイズ」の竹脇賢二監督。高校野球に留まらず、社会に出ても通用する人材育成のため、日々のミーティングで「規律、作法、立ち振る舞い」を説き続けて