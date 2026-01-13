「心配ない、心配ない」「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」大関昇進の使者を迎える際の口上も、安青錦（21）らしいシンプルなものだった。「大関昇進がほぼ確定した時に、師匠（安治川親方、元関脇・安美錦）から『口上は自分で考えろ！』と突き放されたんですが（笑）。自分は四文字熟語などもあまりわからないので、最終的には師匠と相談して決めたんです」安青錦が当時を振り返り、ペロッと舌を出