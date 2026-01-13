【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（毎週火曜よる9時〜9時54分※初回15分拡大）が、1月13日よりスタートする。【写真】福士蒼汰がコートをお下がりした「東京P.D. 」出演後輩俳優◆福士蒼汰主演「東京P.D. 警視庁広報2係」本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記