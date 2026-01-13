エンドリッキは今冬にリヨンへ期限付き移籍したスペイン1部レアル・マドリードからフランス1部リヨンへ期限付き移籍したブラジル代表FWエンドリッキが新天地デビュー戦で早速ゴールを決めた。19歳のエンドリッキは今季レアルで公式戦3試合の出場にとどまっていた。ブラジル代表としてすでに14キャップを刻み、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）出場も確実視されていたなかで、ピッチに立てる時間が限られている現状が不安視さ