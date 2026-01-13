【ワシントン共同】米政府関係者は12日、トランプ大統領が15日にホワイトハウスでベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏と会談すると明らかにした。トランプ氏は拘束したマドゥロ大統領の流れをくむロドリゲス暫定政権と協力を推進。一定の距離を置かれたマチャド氏は、トランプ氏によるマドゥロ氏排除を称賛し、関係構築を目指す考えだ。トランプ氏本人はこれまで13日か14日に会談すると説明していた。マチャド氏