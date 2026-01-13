ドルトムントでリーグ戦17ゴール17アシストを記録した2019-20シーズン、8ゴール12アシストを記録した2020-21シーズンから約5年。2021年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したところから難しい時間が続いているのがFWジェイドン・サンチョだ。ドルトムントでの活躍は見事だったが、プレミアリーグではなかなか結果を残せずにいる。ブンデスリーガでは通算118試合で40ゴール54アシストを記録したが、プレミアでは100試合で12ゴー