▼山梨県（甲府地方気象台・１３日５時）【中・西部】晴れ時々くもり【東部・富士五湖】晴れ▼長野県（長野地方気象台・１３日５時）【北部】くもり一時雪か雨【中部】くもり時々晴れ【南部】くもり時々雪か雨▼新潟県（新潟地方気象台・１３日５時）【下越】雨時々止む【中越】雨時々止む【上越】雨時々止む【佐渡】雨で暴風を伴う▼富山県（富山地方気象台・１３日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県（金沢地方