▼青森県（青森地方気象台・１３日５時）【津軽】雪【下北】雪【三八上北】くもり後雪▼岩手県（盛岡地方気象台・１３日５時）【内陸】雪【沿岸北部】くもり後雪【沿岸南部】くもり後雪か雨▼宮城県（仙台管区気象台・１３日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】雪時々止む▼秋田県（秋田地方気象台・１３日５時）【沿岸】暴風雪【内陸】雪▼山形県（山形地方気象台・１３日５時）【村山】雪時々止む【置賜】雪時々止む【庄内】雨で