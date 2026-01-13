▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１３日５時）【宗谷地方】風雪強い【上川地方】くもり後雪【留萌地方】風雪強い【網走地方】晴れ後雪【北見地方】晴れ後雪【紋別地方】くもり後雪【釧路地方】晴れ後雪か雨【根室地方】晴れ後雪【十勝地方】晴れ後雪【胆振地方】くもり後雪【日高地方】風雪強い【石狩地方】くもり後雪【空知地方】くもり後雪【後志地方】くもり後雪【渡島地方】雪【檜山地方】風雪強い