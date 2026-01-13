格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、韓国で活動する理由に少し言及した。雰囲気や環境の違いもあるが、給与の差もあるという。最近、バラエティ番組のMBC『全知的おせっかい視点』には、長期休みを迎えた娘サランちゃんとともに韓国に滞在するSHIHOの日常が公開された。【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿同番組で、SHIHOはマネージャーと話しながら、今後の活動計画と目標を明