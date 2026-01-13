月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんに外出先での保湿事情について聞きました。朝の保湿だけではカサついてしまうことも多い季節。れんたんが取り入れている、日中の追い保湿にぴったりのアイテムとは…？日中の追い保湿絶対に肌を乾燥させたくないので、この時期特に保湿にはめちゃくちゃ力を入れてます。スキンケアは朝晩フルコース！ パックは毎日するし、美容液も肌の調子によって変えたり