ホンダNボックスが2025年の新車販売台数1位にホンダは、軽自動車『Nボックス』の2025年暦年（1〜12月）新車販売台数が20万1354台を記録し、登録車を含む新車販売台数で第1位を獲得したことを発表した。【画像】ホンダNボックス・カスタムに昨年12月に新設定された特別仕様車『ブラックスタイル』全17枚これにより、新車販売台数では4年連続、軽四輪車の新車販売台数においては11年連続の首位という快挙を成し遂げた 。軽四輪の新