【ニューヨーク共同】週明け12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比19銭円安ドル高の1ドル＝158円08〜18銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1661〜71ドル、184円48〜58銭。高市早苗首相が衆院を解散するとの一部報道を受けた財政拡張観測から、前週末に続き円売りドル買いが優勢だった。