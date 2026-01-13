【ワシントン共同】米FRBのグリーンスパン元議長ら歴代のFRBトップや財務長官は12日、司法当局によるパウエル議長の捜査を非難する声明を連名で出した。中央銀行が政治的な影響から独立していることの重要性を強調し、捜査は「検察の力を利用して独立性を攻撃する前例のない試みだ」と指摘した。グリーンスパン氏のほか、FRB議長も務めたイエレン前財務長官やポールソン元財務長官ら共和、民主それぞれの政権で各機関を率いる