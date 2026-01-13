米大リーグ・ドジャースの山本由伸選手が、1月12日までに公式インスタグラムを更新し、近況を報告した。オフシーズンを地元の岡山県備前市で過ごしたようで、山でリフレッシュする最新ショットがネット上で話題となっている。【写真】山本由伸選手、山の中でポーズ山本選手は「2026！！今年でプロ10年目のシーズンに入ります。写真は地元・備前市の山の上から」とコメントし、写真や動画をアップ。青空の下、山頂から景色を見