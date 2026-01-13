この10年間で、家族や周囲の人との向き合い方はどのように変わったのでしょうか。花王株式会社（東京都中央区）が実施した「生活者の暮らしに関わる意識と行動調査」によると、約8割が「家族のコミュニケーションは良好」と答えた一方で、「お互い干渉しない家族がいい」と答えた割合が男女とも大きく伸びていることがわかりました。【調査結果】「お互い干渉しない家族がいい」と答える割合は？自分ファーストな家族像が浮き彫り