白崎浩之さんが推奨するスイング改善ドリル…下半身と腕を連動させてパワーを引き出す方法打球が飛ばない、あるいはスイングがこぢんまりとしてしまうのは、少年野球における代表的な悩みの一つだ。2012年ドラフト1位でDeNAに入団し、現在は西武ライオンズアカデミーでコーチを務める白崎浩之さんは、強い打球を飛ばせない原因として「バットとボールの距離」が不足していることを挙げる。手先だけで打とうとせず、全身の大きな