元阪神ジョンソンの契約は10.3億円が保証されているかつて阪神でプレーしたピアース・ジョンソン投手がレッズと契約に合意したと11日（日本時間12日）、米複数メディアが報じた。MLB公式のマーク・フェインサンド記者によると、この契約は650万ドル（約10億2800万円）が保証されているという。34歳のジョンソンは2017年にメジャーデビュー。2018年12月に阪神と契約を結び来日。1年目の2019年に58試合に登板し、防御率1.38、2勝