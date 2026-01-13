あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座今日は不思議と「いける！」と思える勢いが湧いてくる日です。その直感を信じて、思い切って行動してみましょう。周りの人の思いや考えも直感的にわかるので、その優しい感覚を信じて、自信を持って応えてみてください。★第2位……魚座今日は、愛情と同情の境目に少し