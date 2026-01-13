12日夜、愛知県岡崎市にある産業廃棄物処理工場で火事があり、近くの山林に燃え移りました。消火活動は続いていますが、火は、午前5時半過ぎにほぼ消し止められました。12日午後10時半頃、岡崎市才栗町で通行人から「山で炎が上がっています」などと消防に通報がありました。警察や消防によりますと、操業中の産業廃棄物処理などをする工場から出火し、その後、工場北側の山林にも燃え移りました。消防車など31台が出動し