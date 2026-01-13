【日本】 国際収支（11月）08:50 予想36183.0億円前回28335.0億円（経常収支) 予想35000.0億円前回24764.0億円（経常収支・季調済) 予想5210.0億円前回983.0億円（貿易収支) 【米国】 消費者物価指数（CPI）（12月）22:30 予想0.4%前回（前月比) 予想2.7%前回2.7%（前年比) 予想0.3%前回（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.7%前回2.6%（食品・エネル