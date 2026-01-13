アメリカのトランプ大統領は12日、連邦最高裁がトランプ政権の追加関税を違憲と判断した場合、企業への返還額は「数千億ドルに上る」として「完全な混乱を招き、支払いはほぼ不可能だ」と訴えました。トランプ政権が行った関税措置の合法性を巡っては、1審と2審で違憲とする判決が示されていて、連邦最高裁が近く判決を出す見通しです。トランプ大統領は12日、SNSに「仮に何らかの理由で最高裁判所が関税問題でアメリカに不利な判