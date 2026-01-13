[1.12 FA杯3回戦 リバプール 4-1 バーンズリー]FAカップは12日、3回戦を行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンズリー(3部相当)を4-1で下した。足首のケガから回復過程の遠藤は昨年12月6日のプレミアリーグ第15節リーズ戦(△1-1)以来約1か月ぶりに公式戦のベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。2月中旬の4回戦ではMF三笘薫所属のブライトンと対戦する。プレミアリーグ勢が初めて登場するFA杯3回戦。リバプールは本拠地ア