この記事をまとめると ■SUVユーザーにブロックタイヤ（オフロードタイヤ）が支持されている ■ブロックタイヤはその構造からバランスが取りにくいとされている ■バランスが取りにくいだけで取れないわけではない オフロード系のタイヤはどうしてバランスが取りにくい？ SUVやピックアップトラックなどで装着する人が増えてきているブロックタイヤ。別名オフロードタイヤとも呼ばれるこれらのタイヤは、オフロード性能を高める