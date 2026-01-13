スペイン1部レアル・マドリードは12日（日本時間13日）、シャビアロンソ監督（44）を解任した。Bチームのレアル・マドリード・カステージャを率いていたクラブOBのアルバロ・アルベロア氏（42）が後任を務める。Rマドリードは11日のスペイン・スーパーカップ決勝で宿敵バルセロナに2―3で敗戦。リーグ戦は首位バルセロナと勝ち点4差の2位だが、11月以降は勝ち点を落とす試合が目立ち、シャビアロンソ監督と一部主力選手との衝