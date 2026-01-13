◇第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 決勝(12日、国立代々木競技場 第一体育館)バスケットボール天皇杯・決勝が12日に行われ、アルバルク東京がシーホース三河との激戦を制し14年ぶり3回目の優勝を果たしました。日本代表としてもプレーするテーブス海選手は、試合が終わると涙を流しながらガッツポーズ。試合後のインタビューでも興奮が収まらない様子で「イエーイ！」と声をあげファンを盛り上げると、「すみません