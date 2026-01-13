中島健人主演のNetflixシリーズ『SとX』が現在制作中であることが発表された。Netflixにて今年、世界独占配信される。【写真】中島健人、山田裕貴主演『ちるらん』で“人斬り以蔵”役に挑む自身初の本格ソードアクションも多田基生の漫画『SとX 〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』を実写化する本作は、生殖にとどまらず、愛情表現や自己肯定感にも深く関わる“性”というテーマを通して、人間関係や自分自身を見つめ直し、「愛