これは、筆者の友人Aさんの体験談です。久しぶりに連絡をくれた親友から、泣きながら打ち明けられた夫の不倫。「もう離婚する」という言葉に、少しでも力になれればと深く考える前に動いてしまいましたが、そこには驚くべき事実が隠されていました。 親友の涙の訴え……私が力になりたい！