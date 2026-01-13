1月18日スタートする鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話にコスプレイヤー・歌手・俳優のあかせあかり、第2話に女子プロレスラーの上谷沙弥がゲスト出演することが発表された。【写真】『リブート』、“家族”を演じる新キャストに山口紗弥加＆与田祐希＆上野鈴華が発表本作は、うそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤（どとう）のスピードで展開していく“エクストリームファミリー