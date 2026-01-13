俳優の坂口涼太郎(35)が、14日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。 【写真】大河「べらぼう」では歌舞伎役者の女形を演じた 2023年NHK朝ドラ「らんまん」、2025年NHK大河「べらぼう」などに出演するなど、個性的な存在感で「クセメン俳優」と呼ばれる坂口が初出演。今回の衣装もとても個性的、黒柳も興味津々で…。 神戸市出身、一人っ子で両親の愛を一身に受けて育った坂口。幼少の頃はアトピー性皮