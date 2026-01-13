進路情報の専門サイト「マイナビ進学総合研究所」はこのほど、3月卒業予定の高校3年生で大学進学希望者4332人を対象に「大学認知度・イメージ調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】難関&名門大学ズラリ!エリア別「認知度ランキング」 エリア別で調査した大学の認知度ランキングでは、関東・甲信越エリアでは前回2位だった早稲田大学が1位となり、関西エリアは近畿大学が4年連続1位となった。その他のエリア