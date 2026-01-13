ペドリはレバンドフスキのゴールをアシストしたスペイン1部FCバルセロナは現地時間1月11日にスペイン・スーペルコパの決勝でレアル・マドリードに3-2で勝利し、2年連続16度目のタイトルを獲得した。スペイン代表MFペドリは絶妙なスルーパスで、チーム2点目となるポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキのゴールを演出。現地メディアでは「ボールの支配者」「彼の洞察力は不可欠」と絶賛されていた。バルセロナはブラジル代