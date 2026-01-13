神村学園・日高元は7ゴールで大会得点王に高校サッカーで生まれたゴールが話題を呼んでいる。第104回全国高校サッカー選手権は1月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦が行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3-0で下し、初優勝を果たした。勝利を手繰り寄せたFW日高元（3年）の先制点に、ファンは「鳥肌もん」と驚いている。神村学園は前半19分、最終ラインから背後へのロングボールにFW徳村楓大が反応して