「1ドル＝1500ウォン時代」に対する市場の不安が大きくなっている。海外投資ブームに加え地政学的不安など対外変数が重なってだ。韓国外為当局のウォン安防衛にも12日の取引時間中にウォン相場は1ドル＝1470ウォン水準までウォン安が進んだ。昨年末にはウォンだけが劣勢だったが、新年には対外変数として円安ドル高の構図がウォン下落をさらにあおっている。ウォール・ストリート・ジャーナルによると12日の円相場終値は1ドル＝158