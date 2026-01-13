韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が13〜14日に1泊2日の日程で日本を訪問し、高市早苗首相と首脳会談を行う。昨年10月30日、アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議の期間中に慶州（キョンジュ）で開催された初会談以来、2カ月半ぶりのことだ。李大統領は12日に放送されたNHKのインタビューで、「韓国と日本は価値や目指す方向を共有している」とし、「不足しているところは補完し合い、競争しながらも協力できる分野が多いと思