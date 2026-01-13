『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』（東えりか 著）闘病記は専門図書館もあるほど確立した分野だ。当事者の体験談にはそれだけ需要があるということだ。本書も発売前に重版が決定している。待たれていたテーマだったのだろう。「原発不明がん」とは原発、すなわちどの臓器で生まれたのか発生源がわからないまま転移先で増殖した、極めてまれながんのことだ。がん細胞は発生した臓器によって異なる特徴をもつため、原