アメリカのトランプ大統領は12日、イランと取引を行う国に対し25％の追加関税を課すこと発表しました。トランプ大統領は12日、SNSで「イランと取引を行うすべての国は、アメリカと行うすべての取引において25％の関税を支払うことになる」と発表し、この追加関税について「即時に実施される」としています。抗議デモが拡大し死者が相次いでいるイランをめぐっては、トランプ大統領はこれまでに軍事行動も辞さない姿勢を示していま