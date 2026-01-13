難所の市町境が走りやすく国道453号「蟠渓（ばんけい）道路」の一部が、2026年1月16日（金）7時に開通します。【ここか！】これが国鉄の廃線跡を転用した「蟠渓道路」です（地図と写真）国道453号は札幌市を起点に、内陸の支笏湖、壮瞥町などを経て、海沿いの伊達市までを結ぶ道路です。新千歳空港と洞爺湖を結ぶ最短ルートにもなっています。このうち伊達市大滝区と壮瞥町にまたがる区間は、長流川に沿う落石・土砂崩落の事